Запрет на импорт российской нефти не затронет Казахстан, заверили в Минфине США

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Американский минфин не намерен вводить запрет на поставку энергоносителей из Казахстана. В ведомстве заверили, что антироссийские санкции не затронут транзит из РК.

Об этом на своей личной в Twitter сообщил шеф вашингтонского бюро издания Financial Times Джеймс Полити. Он также опубликовал ссылку на соответствующую информацию на официальном сайте Минфина США.

В сообщении указывается, что вчерашний запрет на импорт нефти и газа из России, о котором объявил президент Джо Байден, не распространяется на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), несмотря на то, что казахстанская нефть поставляется через территорию России.

"Распределительные системы, такие как системы КТК, могут разделять различные источники сырой нефти, позволяя продавать и отгружать сырую нефть не из России отдельно. Запрет на импорт от 8 марта распространяется на ввоз в США определенных товаров, произведенных в РФ, и исключает импорт товаров, не произведенных в РФ, даже если такие товары транзитом проходят через территорию Российской Федерации или вывозятся из нее", - говорится в сообщении Минфина США.

В ведомстве отметили, что распределительные системы, такие как системы КТК, могут разделять различные источники сырой нефти, позволяя продавать и отгружать сырую нефть не из Российской Федерации отдельно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959848-zapret-na-import-rossiyskoy-nefti-ne-zatronet-kazahstan-zaverili-v-minfine-ssha/