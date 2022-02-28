СМИ: Доллар в России продают по 150 рублей

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Банки в России стали продавать доллар по 150 рублей. Финансовые организации используют замешательство среди населения, чтобы максимизировать свою прибыль, уверены эксперты, сообщают «Известия».

В системно значимых кредитных организациях спреды на обмен валют составляют от 10 до 70 рублей, узнали «Известия», проанализировав данные сайтов 13 банков на предмет величины разницы между покупкой и продажей долларов и евро.

Так, по состоянию на 21:00 27 февраля наибольший размер спредов по доллару и евро зафиксирован у «Райффайзенбанка», «Промсвязьбанка» и «Тинькофф», в них он достиг 60–70 рублей. В частности, в последнем рубли на доллары меняют по 152,3, обратно — 85,7. По евро эти показатели равны 163,8 и 92,15 соответственно. В «Райффайзенбанке» валюту США предлагают купить по 150 рублей, а ЕС — по 169. При этом там их можно продать по 89,99 и 101,31. В «Промсвязьбанке» американскую валюту покупают у населения по 72,94 и продают по 132,94 рубля, а европейскую — по 83,38 и 143,38 рубля за единицу соответственно.

У МКБ разница между покупкой и продажей долларов и евро составила 40–50 рублей, ВТБ и «Открытия» — 40–42 рубля, следует из данных, представленных на их сайтах. В «Газпромбанке» этот показатель по обеим валютам равен 37–40 рублей, «Альфа-банка» — 32–34, «Юникредитбанка» — 30–32 рублей, Сбербанка — 15–16, РСХБ — 15–15,5 и Росбанка —10. На сайте «Совкомбанка» «Известия» не нашли информацию по курсу валют. В службе поддержки организации сказали, что сейчас они не проводят операций по их обмену.

Финорганизации используют замешательство среди населения, чтобы максимизировать свою прибыль, уверены эксперты. По их оценкам, 28 февраля курс рубля к доллару останется в диапазоне 84–86. Ранее регулятор установил официальный курс доллара США на 26–28 февраля в размере 83,54 рублей, евро — 93,59.

Напомним, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) приостановила сегодняшние торги по доллару до 15:00. Вместе с тем, сообщается, что по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, в 15:00 Нацбанк и KASE могут рассмотреть вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов.

Также стало известно, что ряд обменников Нур-Султана и Алматы приостановил покупку и продажу доллара.

Официальный курс валют Нацбанка, установленный на 28 февраля, составляет: 1 доллар США – 467,09 тенге, 1 российский рубль – 5,66 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958338-smi-dollar-v-rossii-prodayut-po-150-rubley/