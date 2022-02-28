KASE приостановила сегодняшние торги по доллару до 15:00

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Национальный Банк совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" приняли решение изменить регламент торгов тенге с долларом США. По этой причине сегодня торги откроются в 15:00 по времени Нур-Султана в формате франкфуртского аукциона, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Подчеркивается, что эти меры носят временный характер. Они отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизировать давление со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны.

Вместе с тем, по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, в 15:00 Нацбанк и KASE могут рассмотреть вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов.

В Нацбанке пообещали своевременно предоставить информацию о дальнейшем режиме торгов по валютной паре тенге – доллар США.

Напомним, что только за минувшую пятницу средневзвешенный курс доллара на KASE вырос на 6 тенге. Кроме того, в тот же день курс доллара в обменниках превысил 480 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958319-kazahstanskaya-fondovaya-birzha-priostanovila-segodnyashnie-torgi-po-dollaru-do-1500/