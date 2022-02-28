Ряд обменников Нур-Султана и Алматы приостановил покупку и продажу доллара
Ряд обменников городов Алматы и Нур-Султана приостановил как продажу, так и покупку американской валюты. Также в некоторых недоступны и евро.
Как сообщает Kurs.kz, по состоянию на 09:50 28 февраля, около половины обменников Алматы не совершают ни покупку, ни продажу доллара. Покупка доступна лишь в нескольких.
В Нур-Султане продажу "американца" совершает лишь один обменник, в остальных иностранная валюта недоступна. При этом в большей части доллар нельзя ни купить, ни продать.
Практически аналогичная ситуация складывается и с евро.
Напомним, ранее Нацбанк совместно с Казахстанской фондовой биржей приняли решение приостановить торги тенге с долларом США до 15:00 по времени Нур-Султана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958325-ryad-obmennikov-nur-sultana-i-almaty-priostanovil-pokupku-i-prodazhu-dollara/