Ряд обменников Нур-Султана и Алматы приостановил покупку и продажу доллара

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ряд обменников городов Алматы и Нур-Султана приостановил как продажу, так и покупку американской валюты. Также в некоторых недоступны и евро.

Как сообщает Kurs.kz, по состоянию на 09:50 28 февраля, около половины обменников Алматы не совершают ни покупку, ни продажу доллара. Покупка доступна лишь в нескольких.

Курсы валют в обменниках Алматы. Скриншот NUR.KZ: kurs.kz

В Нур-Султане продажу "американца" совершает лишь один обменник, в остальных иностранная валюта недоступна. При этом в большей части доллар нельзя ни купить, ни продать.

Курсы валют в обменниках Нур-Султана. Скриншот NUR.KZ: kurs.kz

Курсы валют в обменниках Нур-Султана. Скриншот NUR.KZ: kurs.kz

Практически аналогичная ситуация складывается и с евро.

Напомним, ранее Нацбанк совместно с Казахстанской фондовой биржей приняли решение приостановить торги тенге с долларом США до 15:00 по времени Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958325-ryad-obmennikov-nur-sultana-i-almaty-priostanovil-pokupku-i-prodazhu-dollara/