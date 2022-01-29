"Это следствие покажет": Токаев о том, кто стоит за попыткой госпереворота

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью ТК "Хабар 24" прокомментировал вопрос о том, кто конкретно стоит за попыткой госпереворота в январе, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев сообщил, что сейчас правоохранительные органы ведут следствие.

"Это следствие покажет. Я не хочу предвосхищать ход следствия. Это было бы неправильно. И работы очень много. Дело в том, что очень многие боевики, в том числе и их командиры, покинули город.

Кто-то растворился в сельской местности, кто-то переехал через границу, ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался и ушел в подполье. Есть факты, когда они сбривают бороды, меняют внешность, превращаются в гражданских лиц, и если их арестовывают, они кричат, что они случайные прохожие. Но так не бывает.

Масштаб погромов вы сами видели, будучи в Алматы, и вдруг все оказались случайными прохожими", - отметил президент.

Глава государства заверил, что все случаи незаконного содержания граждан, и тем более применения в отношении них силовых методов, будет тщательно расследоваться.

"Здесь очень серьезно нужно разбираться в этом", - резюмировал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953651-eto-sledstvie-pokazhet-tokaev-o-tom-kto-stoit-za-popytkoy-gosperevorota/