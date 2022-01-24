Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает официальный сайт Акорды.

Собеседники обсудили перспективы укрепления взаимного сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и технологической сферах.

Приветствуя Рустама Минниханова, президент отметил, что Татарстан занимает важное место в многогранных отношениях с Российской Федерацией.

Как отметил глава нашего государства, Татарстан лидирует среди субъектов Российской Федерации по уровню экономического, промышленного и технологического сотрудничества с Казахстаном.

По итогам 11 месяцев 2021 года взаимный товарооборот с Республикой составил 423 млн долларов.

Ярким примером такого сотрудничества является реализация проектов в сфере машиностроения с участием компаний "КАМАЗ" и "Татнефть" на сумму 1,8 млрд долларов. Ведется активная работа по строительству трех заводов по производству автокомпонентов "КАМАЗ" и шин "Татнефть" в Костанайской и Карагандинской областях.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан будет и далее создавать все необходимые условия для комфортной работы инвесторов, в том числе из Татарстана.

Наряду с этим президент проинформировал Рустама Минниханова о проведении в стране масштабных экономических реформ и реализации конкретных программ развития, которые откроют дополнительные возможности для осуществления совместных проектов с Татарстаном.

Президент Татарстана выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием. Он рассказал главе государства о ходе реализации ряда инвестиционных проектов и планах татарского бизнеса по наращиванию взаимодействия с казахстанскими партнерами.

Напомним, что сегодня Токаев постановил создать Командование Сил специальных операций ВС Казахстана.

Кроме того, уже завтра, 25 января, президент примет участие в саммите "Центральная Азия – КНР".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1952740-tokaev-vstretilsya-s-prezidentom-tatarstana-rustom-minnihanovym/