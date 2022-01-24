Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев станет одним из участников грядущего саммита "Центральная Азия – КНР". Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"25 января президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Центральная Азия – КНР", приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений. Мероприятие, инициированное китайской стороной, состоится в онлайн-формате", – говорится в сообщении Берика Уали.

Ожидается, что лидеры обсудят перспективы развития многогранного стратегического сотрудничества в различных сферах между странами Центральной Азии и Китаем.

Также по итогам мероприятия будет принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1952732-tokaev-budet-uchastvovat-v-sammite-tsentralnaya-aziya-knr/