На телеэкраны вышел документальный фильм "Новый Казахстан. Как это будет"

Иллюстративное фото: pxhere.com

Телерадиокомплекс президента РК в своем официальном Telegram-канале анонсировал выход нового документального фильма "Новый Казахстан. Как это будет".

В фильме описываются недавние события, произошедшие в Казахстане, и самое важное из выступлений президента Касым-Жомарта Токаева.

Премьера фильма уже состоялась на телеканалах "Астана" и "СТВ". Также фильм можно посмотреть сегодня на:

"Хабар-24" в 20:20;

"Kazakh TV" в 20:20;

"Хабар" в 20:40;

"EL ARNA" в 21:30.

Ниже можно ознакомиться с трейлером фильма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951340-na-teleekrany-vyshel-dokumentalnyy-film-novyy-kazahstan-kak-eto-budet/