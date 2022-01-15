Политика и Экономика
KZ

На телеэкраны вышел документальный фильм "Новый Казахстан. Как это будет"

Мужчина держит в руках пульт управления телевизором
Иллюстративное фото: pxhere.com

Телерадиокомплекс президента РК в своем официальном Telegram-канале анонсировал выход нового документального фильма "Новый Казахстан. Как это будет".

В фильме описываются недавние события, произошедшие в Казахстане, и самое важное из выступлений президента Касым-Жомарта Токаева.

Премьера фильма уже состоялась на телеканалах "Астана" и "СТВ". Также фильм можно посмотреть сегодня на:

  • "Хабар-24" в 20:20;
  • "Kazakh TV" в 20:20;
  • "Хабар" в 20:40;
  • "EL ARNA" в 21:30.

Ниже можно ознакомиться с трейлером фильма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951340-na-teleekrany-vyshel-dokumentalnyy-film-novyy-kazahstan-kak-eto-budet/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.