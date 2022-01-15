На телеэкраны вышел документальный фильм "Новый Казахстан. Как это будет"

Телерадиокомплекс президента РК в своем официальном Telegram-канале анонсировал выход нового документального фильма "Новый Казахстан. Как это будет".
В фильме описываются недавние события, произошедшие в Казахстане, и самое важное из выступлений президента Касым-Жомарта Токаева.
Премьера фильма уже состоялась на телеканалах "Астана" и "СТВ". Также фильм можно посмотреть сегодня на:
- "Хабар-24" в 20:20;
- "Kazakh TV" в 20:20;
- "Хабар" в 20:40;
- "EL ARNA" в 21:30.
Ниже можно ознакомиться с трейлером фильма.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951340-na-teleekrany-vyshel-dokumentalnyy-film-novyy-kazahstan-kak-eto-budet/