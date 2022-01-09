Берик Уали высказался о миссии миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

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Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в интервью телеканалу «Хабар 24» высказался о миссии миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Главная миссия сил ОДКБ - охрана стратегических объектов, повторю еще раз. Благодаря этому наши силы правопорядка получают возможность вести борьбу с террористами в Алматы, Алматинской области и других регионах страны", - заявил Уали.

Он отметил, что после стабилизации ситуации в стране миссия сил ОДКБ завершится.

"Они все покинут страну, вернутся на родину. Никто не останется. ОДКБ - это не только Россия, как вам известно, это и председательствующая в этом году Армения, Белоруссия, Таджикистан. По мере стабилизации ситуации, в течение недели, а может и меньше, все вернутся в свои страны.

Вы видите, что ситуация стабилизируется, что конституционная законность восстановлена во всех регионах страны. Президент говорил об этом.

Пользуясь случаем, хочу отметить, что завтра по предложению президента Казахстана состоится в онлайн-формате внеочередная сессия ОДКБ. Там, думаю, глава государства доложит о ситуации в стране главам-участникам Договора", - анонсировал пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950143-berik-uali-vyskazalsya-o-missii-mirotvorcheskih-sil-odkb-v-kazahstane/