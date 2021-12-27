Назарбаев прилетел в Санкт-Петербург (фото)

Нурсултан Назарбаев. Фото: twitter.com/Aidos_Ukibay

Нурсултан Назарбаев прилетел в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ, об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в своем Twitter.

"Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по приглашению президента Российской Федерации в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ", - написал он.

Напомним, в минувший четверг на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин выразил надежду, что Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев приедут в Санкт-Петербург, где 28 декабря пройдет неформальная встреча лидеров стран - участниц СНГ.

В среду пресс-секретарь главы государства Берик Уали сообщил, что Токаев посетит с рабочим визитом Санкт-Петербург.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948783-nazarbaev-priletel-v-sankt-peterburg-foto/