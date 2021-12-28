Началась встреча Назарбаева с Путиным в формате "тет-а-тет"

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев в рамках своего визита в Санкт-Петербург проводит переговоры с Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы на своей официальной странице в Twitter.

"Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате "тет-а-тет". Подробная информация о переговорах будет опубликована на сайте Elbasy.kz (официальный сайт Первого Президента - прим. ред.)", - сообщил Айдос Укибай.

Ранее сообщалось, что Елбасы прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом. Там он поучаствует в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ.

В этой же встрече примет участие и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Ранее были опубликованы фото его приезда в российский город.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948944-nachalas-vstrecha-nazarbaeva-s-putinym-v-formate-tet-a-tet/