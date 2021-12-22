Токаев посетит Санкт-Петербург в канун Нового года

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

28 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Санкт-Петербург. Об этом сообщил на своей официальной странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Встреча будет неформальной. Она состоится 28 декабря, на ней будут присутствовать главы государств-участников СНГ.

Как отметил пресс-секретарь президента, встречи в таком формате в канун Нового года уже стали традицией.

"В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации.

Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", – написал Берик Уали.

К слову, накануне прошло ровно 30 лет с момента вхождения Казахстана в состав СНГ. Токаев посвятил этому событию пост в соцсетях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948026-tokaev-posetit-sankt-peterburg-v-kanun-novogo-goda/