Путин о "Байконуре": Казахстан должен быть не просто площадкой для запуска

Космодром "Байконур". Архивное фото: Bill Ingalls/NASA/Getty Images

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Казахстаном по космодрому "Байконур".

"Все-таки с Казахстаном мы продолжаем и будем продолжать совместную работу на Байконуре", – заявил Путин во время мероприятия, его речь транслировало издание "RT на русском" на своем YouTube-канале.

Также Путин упомянул космос в числе сфер, где сотрудничество с Казахстаном развивается лучше всего.

"Согласен с постановкой вопроса, которая сформулирована нашими казахстанскими друзьями – о том, что Казахстан, если мы вместе работаем, должен быть не просто площадкой для запуска соответствующих космических аппаратов, а должен принимать участие более широкое, более содержательное в космической деятельности, в том числе развивать собственные компетенции в этом направлении – полностью с этим согласен, и мы ищем сейчас для этого варианты. Уверен, что мы будем реализовывать эти планы", – добавил он.

Ранее президент России высказался о своих отношениях с Касым-Жомартом Токаевым, а также поблагодарил руководство Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948273-putin-o-baykonure-kazahstan-dolzhen-byt-ne-prosto-ploschadkoy-dlya-zapuska/