Эрдоган пригласил Токаева в Турцию

Бинали Йылдырым и Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент принял недавно избранного председателя Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырыма, сообщается на официальном сайте Акорды.

Поблагодарив главу государства за возможность встречи, Бинали Йылдырым поздравил Касым-Жомарта Токаева и всех казахстанцев с 30-летием Независимости страны.

В целях дальнейшего укрепления двустороннего стратегического партнерства Бинали Йылдырым от имени президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана пригласил главу нашего государства посетить Анкару с официальным визитом в следующем году.

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Бинали Йылдырымом. Фото: akorda.kz

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства, вопросы политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил активизацию политического диалога на высоком уровне, а также динамичное развитие торгово-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами.

Президент Казахстана, подчеркнув важность решений, принятых по итогам прошедшего в ноябре в Стамбуле исторического саммита Организации, поздравил Бинали Йылдырыма с его назначением на пост председателя Совета старейшин данной Организации.

Ранее президент принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в ходе которого предложил странам ЕАЭС производить микрочипы и компьютерные элементы, а также назвал фактор, который может помочь восстановлению после пандемии в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1946422-tokaev-prinyal-novogo-glavu-soveta-stareyshin-organizatsii-tyurkskih-gosudarstv/