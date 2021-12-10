Токаев назвал фактор, который может помочь восстановлению после пандемии в мире

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета назвал один из основных факторов, которые могут помочь постпандемическому восстановлению в странах ЕАЭС и в мире, передает корреспондент NUR.KZ.

"Изменения мер хозяйственного уклада влекут повышенный интерес к сухопутным транспортно-логистическим артериям между Европой и Азией. Запрос на сокращение доставки грузов высок как никогда.

В этом плане ЕАЭС имеет стратегическое геоэкономическое преимущество - мы обладаем значительным потенциалом в развитии сухопутных перевозок, которые могут стать одним из основных факторов постпандемического восстановления", - заявил Токаев.

Он добавил, что странам ЕАЭС надо более решительно наладить скоростные трансконтинентальные коридоры и обеспечить их конкурентоспособность.

"В контексте увязки транспортных артерий и продовольственной безопасности полагаем, целесообразно подойти к инициативе Казахстана относительно создания товаропроводящей сети Евразийского экономического союза", - сказал Токаев.

Напомним, что в ходе заседания Токаев также предложил странам ЕАЭС производить микрочипы и компьютерные элементы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1946387-tokaev-nazval-faktor-kotoryy-mozhet-pomoch-vosstanovleniyu-posle-pandemii-v-mire/