Токаев предложил странам ЕАЭС производить микрочипы и компьютерные элементы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета президент Казахстана предложил странам союза наладить производство микрочипов и компьютерных элементов, поскольку уже третий год на них есть беспрецедентный спрос, передает корреспондент NUR.KZ.

"Третий год подряд мы являемся свидетелями беспрецедентного спроса на цифровую продукцию и электронные услуги. Уже сегодня на мировом рынке машиностроения наблюдаются сбои из-за нехватки микрочипов и компьютерных элементов.

Предлагается поручить нашим правительствам при содействии научно-исследовательских институтов проработать вопрос реализации совместных проектов по созданию микрочипов и компьютерных элементов для машиностроительной отрасли", - заявил Токаев.

Он добавил, что потребуется создать производственную базу, которая в полном объеме удовлетворит потребности предприятий ЕАЭС, а в дальнейшем наладить и экспорт.

Ранее специалисты отмечали, что в 2021 году на рынке смартфонов закрепилась тенденция к увеличению их стоимости. Сообщалось, что связано с пандемией и ситуацией с глобальным дефицитом микросхем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1946382-tokaev-predlozhil-stranam-eaes-proizvodit-mikrochipy-i-kompyuternye-elementy/