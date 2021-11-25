Казахстан окажет военно-техническую помощь Таджикистану и Кыргызстану из-за ситуации в Афганистане

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Сегодня сенат парламента Казахстана ратифицировал соглашение об оказании безвозмездной военно-технической помощи Кыргызстану и Таджикистану, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что целью соглашения является оказание военно-технической помощи правительству Кыргызстана и Таджикистана в виде разовой передачи патронов, боеприпасов и специального оборудования. Страны при этом не смогут передавать их третьим лицам.

Казахстан обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автотранспортом с территории нашей страны до населенных пунктов вышеуказанных стран.

Отметим, что ранее разработчики соглашения объясняли, что оказание военно-технической помощи этим странам является важным вопросом безопасности в связи со сложившейся обстановкой на таджикско-афганской границе, а также росте угроз региональной безопасности.

Ранее в Минобороны отмечали, что реализация соглашения будет способствовать усилению возможностей Вооруженных Сил Кыргызской Республики по отражению угроз региональной безопасности.

По данным ведомства, соглашение не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного и местного бюджетов.

"Реализация соглашения будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных министерству обороны в республиканском бюджете по программе 047 "Обеспечение боевой, мобилизационной готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан" на соответствующие годы", - говорилось в сообщении ведомства.

Также отмечалось, что принятие постановления не повлечет негативных социально-экономических и/или правовых последствий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1943863-kazahstan-okazhet-voenno-tehnicheskuyu-pomosch-tadzhikistanu-i-kyrgyzstanu-iz-za-situatsii-v-afganistane/