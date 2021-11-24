Токаев на днях посетит Бельгию

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в период с 25 по 26 ноября пробудет в Бельгии с рабочим визитом. Об этом в своем Facebook сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

"25-26 ноября Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Королевство Бельгия", – сообщил он.

По словам Уали, в Брюсселе состоятся переговоры главы государства с руководством Бельгии и Европейского Союза. Также ожидается ряд встреч с руководителями крупных европейских компаний.

Напомним, в первой половине ноября президент посетил Турцию.

Там он принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, побывал на Острове демократии и свобод с главами еще нескольких стран, а также провел переговоры с премьером Венгрии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1943761-tokaev-na-dnyah-posetit-belgiyu/