Токаев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан. Фото: akorda.kz

На полях саммита Тюркского совета Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает официальный сайт Акорды.

В ходе встречи лидеры обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества. Были затронуты вопросы, связанные с мерами по противодействию пандемии, изменением климата. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.

Приветствуя Виктора Орбана, Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение текущим состоянием двусторонних отношений между Казахстаном и Венгрией, отметив интенсивность взаимных контактов на различных уровнях.

"Венгрию хорошо знают и уважают в Казахстане. Наше первое посольство в Центральной Европе было открыто в Будапеште. Потенциал нашего сотрудничества огромный. Поэтому, думаю, что наша общая задача заключается в стимулировании наших ведомств и правительств двигаться вперед, в частности в экономическом направлении, а также взаимодействовать по линии международных организаций, таких как ООН и ОБСЕ", — сказал глава нашего государства.

В свою очередь премьер-министр Венгрии отметил тесные исторические связи народов двух стран. В завершение встречи Виктор Орбан пригласил президента Казахстана посетить Венгрию с визитом в следующем году.

Ранее мы рассказывали, о чем говорил Токаев, выступая на VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942012-tokaev-provel-vstrechu-s-premer-ministrom-vengrii-viktorom-orbanom/