Токаев прибыл с рабочим визитом в Стамбул

Касым-Жомарт Токаев. Фото: страница Берика Уали в Facebook

Касым-Жомарт Токаев прибыл с запланированным визитом в Турцию. Об этом сообщил в своем Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Программа визита главы государства также предусматривает ряд двусторонних встреч", – говорится в сообщении Уали.

О планах президента посетить Турцию Уали сообщал еще в начале недели. Ожидается, что в ходе саммита будут рассмотрены перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1941765-tokaev-pribyl-s-rabochim-vizitom-v-stambul/