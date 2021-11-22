Токаева поблагодарили за эвакуацию персонала ООН из Афганистана

Касым-Жомарт Токаев и Гада Вали. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора отделения ООН в Вене, исполнительного директора управления ООН по наркотикам и преступности Гаду Вали, находящуюся в нашей стране с визитом, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, а также киберпреступлениями.

Касым-Жомарт Токаев отметил центральную роль ООН в международных делах и подтвердил намерение Казахстана тесно взаимодействовать с всемирной организацией в сферах обеспечения устойчивого развития, безопасности и стабильности. Глава государства поддержал активную деятельность управления ООН по наркотикам и преступности в регионе, особенно в условиях текущей ситуации в Афганистане.

Президент Казахстана одобрил принятие новой программы УНП ООН для Центральной Азии на 2022-2025 годы, которая заложит прочную основу для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Гада Вали высоко оценила проводимые в нашей стране реформы, в том числе направленные на модернизацию правоохранительной системы. Она также поблагодарила нашу страну за помощь в эвакуации персонала ООН из Афганистана и размещение их в Алматы.

Ранее пресс-секретарь Токаева показал видео рабочей поездки президента в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1943383-tokaev-vstretilsya-s-gendirektorom-otdeleniya-oon-v-vene/