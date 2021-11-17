Президенты Казахстана и Узбекистана договорились по телефону о встрече

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Изображение: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с его коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

В ходе беседы глав государств состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана по всему спектру двусторонней повестки дня.

Приоритетное значение было уделено наращиванию торгово-экономического сотрудничества, укреплению инвестиционного взаимодействия, а также реализации совместных проектов в сфере промышленности, машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства и другому.

В целях придания практического импульса многогранным казахско-узбекским отношениям собеседники достигли договоренности организовать государственный визит лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева в Казахстан до конца текущего года.

В связи с этим правительствам двух стран поручено обеспечить качественное наполнение предстоящих переговоров на высшем уровне.

На прошлой неделе Токаев и Мирзиеев в ходе рабочего визита в Стамбул отправились на Остров демократии и свобод. Вместе с ними там побывали главы еще пяти стран.

А накануне президент Казахстана провел заседание Нацсовета общественного доверия. О чем говорил Токаев на мероприятии, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1942620-prezidenty-kazahstana-i-uzbekistana-dogovorilis-po-telefonu-o-vstreche/