Токаев и главы шести стран направились на Остров демократии и свобод (видео)

Церемония, в которой принял участие Токаев. Кадр из видео: страница Берика Уали в Facebook

Касым-Жомарт Токаев поучаствовал в церемонии открытия нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, после чего отправился на Остров демократии и свобод. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

"Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с президентами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и премьер-министром Венгрии принял участие в торжественной церемонии открытия нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

По завершении церемонии главы государств направились на Остров демократии и свобод, расположенный к юго-востоку от Стамбула, для участия в VIII саммите Тюркского совета", – рассказал пресс-секретарь главы государства.

Уали добавил, что саммит начнется в 17:30 по времени Нур-Султана.

Накануне сообщалось, что Токаев прибыл с двухдневным рабочим визитом в Стамбул. Помимо участия в названном саммите программа визита президента также предусматривала ряд двусторонних встреч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1941951-tokaev-i-glavy-shesti-stran-napravilis-na-ostrov-demokratii-i-svobod/