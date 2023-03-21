Токаеву подарили щенка тазы по кличке Наурыз (фото, видео)

Анна Захарова и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Председатель общественного фонда "Клуб национальной охоты Nomad" Болат Кунанбаев рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе по восстановлению и разведению национальных и редких пород собак, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

Глава государства отметил важность популяризации тазы на международном уровне.

"Борзая тазы – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и тобет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон", - подчеркнул президент Казахстана.

Кроме того, разводчик чистокровных собак Анна Захарова подарила Касым-Жомарту Токаеву щенка тазы по кличке Наурыз. Ему полтора месяца.

Напомним, ранее глава государства поручил Управлению делами президента координировать работу по сохранению национального достояния - казахских пород собак тазы и тобет.

После чего было проведено совещание с участием всех вовлеченных и заинтересованных сторон. На нем было отмечено, что сейчас положение с сохранением чистоты исконно казахских пород собак критическое. Работа ведется несистемно.

По итогам мероприятия было принято решение о создании рабочей группы из представителей Канцелярии премьер-министра, МЭГПР, МСХ, МНВО, Института парламентаризма при УДП и республиканской ассоциации "Қансонар".

Позже депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона по вопросу сохранения и воспроизводства национальных пород собак. Стало известно, что для реализации его норм потребуется 1,4 млрд тенге.

В начале текущего года Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2013725-tokaevu-podarili-schenka-tazy-po-klichke-nauryz-foto-video/