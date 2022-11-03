Сенат принял ограничивающий полномочия президента закон

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Депутаты сената на пленарном заседании палаты приняли проект закона, которым ограничиваются полномочия президента, а также вводится запрет его близким родственникам занимать руководящие должности в государственных и нацкомпаниях, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие нормы содержатся в проекте Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года".

Основными задачами законопроекта являются сокращение полномочий президента, переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы, усиление правозащитных институтов и модернизация выборного процесса.

Законопроектом предусматриваются поправки в 8 конституционных законов Республики Казахстан.

Так, поправки в Конституционный закон "О Президенте Республики Казахстан" предусматривают введение ограничений для президента по членству в политических партиях в период президентства; ограничений для близких родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора; изменение полномочий по назначению депутатов сената парламента, председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета, а также уточняющие поправки.

В Конституционный закон "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" включены нормы касательно пересмотра порядка формирования сената и ряда его функций; внедрения смешанной избирательной системы; исключения квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе; пересмотра порядка рассмотрения и принятия законов в палатах парламента; принятия правительством временных нормативных правовых актов, имеющих силу закона.

В Конституционный закон "О Правительстве Республики Казахстан" предлагаются поправки в связи с наделением правительства компетенцией по принятию временных актов, имеющих силу закона, в целях оперативного реагирования на кризисные ситуации.

В Конституционном законе "О республиканском референдуме" предусмотрены поправки, связанные с разработкой проекта Конституционного закона "О Конституционном суде Республики Казахстан"; с приведением в соответствие с новыми нормами Конституции о том, что положения касательно срока полномочий президента без права на переизбрание не могут быть предметом референдума.

В Конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" предусмотрены изменения и дополнения по вопросам изменения порядка формирования Высшего судебного совета, а также назначения председателя Высшего судебного совета.

Документ направлен на подпись президенту страны.

Напомним, в марте этого года Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, предложил запретить родственникам президента занимать политические должности и посты руководителей в квазигоссекторе. Также глава государства предложил наделить мажилис парламента Казахстана правом принимать законы.

В начале сентября мажилис принял в работу проект закона о сокращении полномочий президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1995574-senat-prinyal-ogranichivayuschiy-polnomochiya-prezidenta-zakon/