Токаев выступает с Посланием народу Казахстана. Видеотрансляция

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 1 сентября, на совместном заседании палат парламента глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с посланием народу Казахстана.

Выступление президента транслируют республиканские телеканалы.

Ранее в Акорде сообщали, что основная часть послания президента будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Напомним, в прошлый раз глава государства выступал с посланием народу Казахстана 16 марта текущего года. В тот день президент анонсировал образование в стране новых областей, предложил отойти от суперпрезидентской формы правления, а также объявил о других реформах, касающихся президента страны, исполнительной и законодательной ветвей власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1985609-tokaev-vystupaet-s-poslaniem-narodu-kazahstana-videotranslyatsiya/