Токаев сегодня выступит с Посланием народу Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня в 11:00 по столичному времени президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с традиционным посланием. Видеотрансляцию этого события можно будет посмотреть на NUR.KZ.

Ранее пресс-служба главы государства анонсировала, что президент Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента. Ожидается, что основная его часть будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Отметим, что в прошлый раз глава государства выступал с посланием 16 марта текущего года.

В тот день президент анонсировал образование в стране новых областей, предложил отойти от суперпрезидентской формы правления, а также объявил о других реформах, касающихся президента страны, исполнительной и законодательной ветвей власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1985600-tokaev-vystupit-s-poslaniem-narodu-kazahstana/