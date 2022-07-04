Токаев и Мирзиеев обсудили ситуацию в Каракалпакстане

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Собеседники обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане.

Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиееву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане.

Главы государств также обсудили повестку дня предстоящей Консультативной встречи лидеров Центральной Азии в Кыргызстане.

Напомним, вчера власти Узбекистана сообщили о стабилизации обстановки в Каракалпакстане, где несколько дней назад вспыхнули протесты из-за грядущих поправок в Конституцию Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1976846-tokaev-i-mirzieev-obsudili-situatsiyu-v-karakalpakstane/