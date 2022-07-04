Токаев и Мирзиеев обсудили ситуацию в Каракалпакстане
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Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Собеседники обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил своевременность решений узбекского руководства по обеспечению стабильности в Каракалпакстане.
Президент Казахстана пожелал Шавкату Мирзиееву успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию, подчеркнув, что это событие станет важным моментом в реализации программы масштабных политических и социально-экономических преобразований в братском Узбекистане.
Главы государств также обсудили повестку дня предстоящей Консультативной встречи лидеров Центральной Азии в Кыргызстане.
Напомним, вчера власти Узбекистана сообщили о стабилизации обстановки в Каракалпакстане, где несколько дней назад вспыхнули протесты из-за грядущих поправок в Конституцию Узбекистана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1976846-tokaev-i-mirzieev-obsudili-situatsiyu-v-karakalpakstane/