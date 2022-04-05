Глава "Самрук-Казына" доложил Токаеву о результатах деятельности фонда

Касым-Жомарт Токаев и Алмасадам Саткалиев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности фонда "Самрук-Казына" за три месяца 2022 года.

Алмасадам Саткалиев доложил президенту о производственных, финансовых показателях Фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации, Фонд достиг запланированных показателей на данный момент, ожидается, что такая динамика сохранится и в текущем году.

Председатель правления также сообщил главе государства о ходе реализации приоритетных проектов фонда и возможном расширении их перечня.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО "Самрук-Казына".

Напомним, 11 января в ходе своего выступления в мажилисе Токаев заявил, что сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына". В связи с этим президент заявил, что если Саткалиев не справится с реформированием "Самрук-Казына", то он "вместе с фондом уйдет в небытие".

21 февраля в ходе последней встречи глава государства дал ряд конкретных поручений Саткалиеву, касающихся продолжения работы по реформированию АО "Самрук-Казына", повышения прозрачности закупок, поддержки отечественных товаропроизводителей и поставщиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1963628-glava-samruk-kazyna-dolozhil-tokaevu-o-rezultatah-deyatelnosti-fonda-za-tri-mesyatsa/