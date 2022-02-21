Токаев принял главу "Самрук-Казына" Алмасадама Саткалиева

Касым-Жомарт Токаев, Тимур Сулейменов и Алмасадам Саткалиев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления АО "Самрук-Казына" Алмасадамом Саткалиевым. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об исполнении плана мероприятий по реформированию фонда "Самрук-Казына".

Алмасадам Саткалиев доложил президенту о ходе реализации крупных инвестиционных проектов в энергетике, нефтегазовой и инфраструктурной сфере.

Главе государства было доложено о планах по приватизации и выходу на IPO ключевых активов группы фонда.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений, касающихся продолжения работы по реформированию АО "Самрук-Казына", повышения прозрачности закупок, поддержки отечественных товаропроизводителей и поставщиков.

Напомним, 11 января в ходе своего выступления в мажилисе Токаев заявил, что сохраняются вопросы по поводу прозрачности закупок фонда "Самрук-Казына".

В связи с этим президент выделил, что если Саткалиев не справится с реформированием "Самрук-Казына", то он "вместе с фондом уйдет в небытие".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957152-tokaev-prinyal-glavu-pravleniya-samruk-kazyna-almasadama-satkalieva/