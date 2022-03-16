Токаев: Я до конца буду со своим народом

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев во время своего Послания народу Казахстана заявил, что обещал всегда оставаться с казахстанцами и сдержал свое обещание, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Казахстана отметил в своем выступлении о том, что январские события стали тяжелым испытанием для всей страны.

"Злой умысел не был осуществлен. Я всегда говорил, что буду до конца со своим народом. Как говорили наши предки, іштен шыққан жау жаман. Среди них были известные личности. Были руководители военных и спецорганов.

Даже взяли под контроль связь. Использовали все действия, чтобы дестабилизировать ситуацию", - отметил глава государства.

Напомним, что сегодня президент выступает с посланием народу Казахстана.

Так, в рамках своего выступления, Токаев уже заявил, что "отдельные чиновники объединились и стремились захватить власть" в стране, а также о том, что январские события - это "масштабная, детально разработанная операция".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1958578-tokaev-ya-do-kontsa-budu-so-svoim-narodom/