Токаев выступит сегодня с посланием народу Казахстана: где смотреть

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 16 марта, в 11.00 глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что послание главы государства будет посвящено реализации новой программы политических реформ и ряда социально-экономических мер, которые предстоит осуществить в ближайшее время.

Кроме того, Токаев озвучит предварительные итоги расследования январских событий.

Трансляция заседания будет показана в прямом эфире республиканских телеканалов - "Первого канала "Евразия", телеканала "Хабар 24".

Кроме того, оперативно освещать мероприятие будет Telegram-канал Акорды "БОРТ N1".

NUR.KZ также будет вести трансляцию мероприятия. Следите за новостями на нашем сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960937-tokaev-vystupit-segodnya-s-poslaniem-narodu-kazahstana-gde-smotret/