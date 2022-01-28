Опубликовано полное видео выступления Токаева на съезде Nur Otan

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Пресс-служба президента РК на своем официальном YouTube-канале опубликовала видео полного выступления Касым-Жомарта Токаева на внеочередном ХХІ съезде партии Nur Otan.

Напомним, в рамках своего выступления президент высказался о событиях "трагического января", о деятельности недавно созданного фонда "Қазақстан халқына" и перестроении работы партии Nur Otan.

Также он дал разъяснения в связи с получившими широкое распространение различными инсинуациями в отношении личности Елбасы.

Вкратце о том, какие темы затронул президент в рамках своего выступления, можно узнать по следующей ссылке или просмотрев ролик ниже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1953577-opublikovano-polnoe-video-vystupleniya-tokaeva-na-sezde-nur-otan/