«Я являюсь пенсионером»: Какие посты сохранил Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев 18 января заявил, что с 2019 года является пенсионером и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Однако даже после выхода на пенсию за ним сохранился ряд высших должностей. NUR.KZ составил перечень постов, занимаемых Назарбаевым после отставки.

На прошлой неделе в мажилисе приняли поправки, согласно которым Назарбаев лишится пожизненного права возглавлять Ассамблею народа Казахстана и Совет безопасности.

Ранее, в апреле 2021 года, он принял решение передать свой пост в АНК главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

5 января текущего года стало известно, что экс-президент передал должность председателя Совета безопасности действующему президенту.

В ноябре 2021 года Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Nur Otan» Токаеву. 28 января состоится внеочередной съезд политической организации, на котором, как ожидается, президент будет избран главой партии.

Вместе с тем, пока председателем партии «Nur Otan» остается Назарбаев. Помимо этого, сейчас он является председателем Совета по управлению фонда национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына», председателем Высшего попечительского совета Назарбаев университета, интеллектуальных школ и фонда, пожизненным членом Конституционного совета РК, председателем президиума Всемирной ассоциации казахов.

Кроме того, Назарбаев является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, пожизненным почетным председателем Организации тюркских государств и др.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1952833-ya-yavlyayus-pensionerom-kakie-posty-sohranil-nazarbaev/