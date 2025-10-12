Впервые в Казахстане проходят выборы акима города

В Семее сегодня, 12 октября, проходят выборы акима города. Для Казахстана это первые подобного рода выборы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Семея.

Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, избирательные участки уже начали свою работу на выборах акима города.

К этому часу по всему городу открыто 128 избирательных участков, из них 110 — открытые и 18 — закрытые (для голосования граждан, находящихся временно вне места жительства).

Общий состав избирательных комиссий составляет 929 человек. Число избирателей — 220 761 человек.

"Все участки обеспечены канцелярскими принадлежностями, информационными стендами, урнами для голосования и кабинками для тайного голосования", - проинформировали в акимате.

Как сообщалось ранее, кандидатов на пост градоначальника было четверо. Однако, как уточняет Kazinform, один из них незадолго до выборов снял свою кандидатуру. Финальный список кандидатов выглядит так:

Адлет Кожанбаев — действующий аким Кокпектинского района области Абай. До назначения он работал в банковской сфере, занимал руководящие должности в «Казахтелекоме» и финансовых структурах региона. В 2022 году возглавлял управление финансов области Абай.

Айболат Бекжасаров — ранее председатель городского маслихата Семея, в избирательных документах указан как временно неработающий. До этого руководил Центром оказания социальных услуг.

Каныш Тулеуов — директор Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства. В публичной деятельности нередко ассоциируется с партией Amanat, отмечает издание.

Напомним, в августе стало известно, что в Семее пройдут первые в Казахстане выборы акима областного центра. Это произошло после досрочного прекращения полномочий прежнего градоначальника.

Как ранее заявил президент Казахстана, акимы районов и городов областного значения теперь будут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий действующих акимов. Касым-Жомарт Токаев добавил, что это важный шаг в трансформации политической системы страны.

Депутат Бакытжан Базарбек предложил ввести испытательный срок для акимов на два года, а затем оценивать результат их работы. По его словам, если нет результатов, то аким должен сложить полномочия из-за неэффективности.

