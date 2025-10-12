Впервые в Казахстане проходят выборы акима города
Опубликовано:
В Семее сегодня, 12 октября, проходят выборы акима города. Для Казахстана это первые подобного рода выборы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Семея.
Как сообщает ведомство в своем Telegram-канале, избирательные участки уже начали свою работу на выборах акима города.
К этому часу по всему городу открыто 128 избирательных участков, из них 110 — открытые и 18 — закрытые (для голосования граждан, находящихся временно вне места жительства).
Общий состав избирательных комиссий составляет 929 человек. Число избирателей — 220 761 человек.
"Все участки обеспечены канцелярскими принадлежностями, информационными стендами, урнами для голосования и кабинками для тайного голосования", - проинформировали в акимате.
Как сообщалось ранее, кандидатов на пост градоначальника было четверо. Однако, как уточняет Kazinform, один из них незадолго до выборов снял свою кандидатуру. Финальный список кандидатов выглядит так:
- Адлет Кожанбаев — действующий аким Кокпектинского района области Абай. До назначения он работал в банковской сфере, занимал руководящие должности в «Казахтелекоме» и финансовых структурах региона. В 2022 году возглавлял управление финансов области Абай.
- Айболат Бекжасаров — ранее председатель городского маслихата Семея, в избирательных документах указан как временно неработающий. До этого руководил Центром оказания социальных услуг.
- Каныш Тулеуов — директор Высшего колледжа геодезии, картографии и строительства. В публичной деятельности нередко ассоциируется с партией Amanat, отмечает издание.
Напомним, в августе стало известно, что в Семее пройдут первые в Казахстане выборы акима областного центра. Это произошло после досрочного прекращения полномочий прежнего градоначальника.
Как ранее заявил президент Казахстана, акимы районов и городов областного значения теперь будут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий действующих акимов. Касым-Жомарт Токаев добавил, что это важный шаг в трансформации политической системы страны.
Депутат Бакытжан Базарбек предложил ввести испытательный срок для акимов на два года, а затем оценивать результат их работы. По его словам, если нет результатов, то аким должен сложить полномочия из-за неэффективности.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2296290-vpervye-v-kazahstane-prohodyat-vybory-akima-goroda/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах