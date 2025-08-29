Первые выборы акима областного центра назначены в Казахстане

В Семее пройдут первые в Казахстане выборы акима областного центра. Это произойдет после досрочного прекращения полномочий прежнего градоначальника, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

На официальном сайте местного исполнительного органа было опубликовано постановление территориальной избирательной комиссии от 27 августа 2025 года о назначении выборов акима города Семей области Абай.

Выборы пройдут в связи с досрочным прекращением полномочий акима Семея на основании распоряжения акима области Абай от 18 августа 2025 года.

Стала известна и дата будущих выборов - 12 октября 2025 года. Это второе воскресенье октября.

В начале лета женщину-акима выбрали в ВКО. В выборах на должность акима поселка Зубовск победила 30-летняя Анастасия Гребенщикова. Кроме нее на пост претендовали еще две женщины.

Как ранее заявил президент Казахстана, акимы районов и городов областного значения теперь будут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий действующих акимов. Касым-Жомарт Токаев добавил, что это важный шаг в трансформации политической системы страны.

Депутат Бакытжан Базарбек предложил ввести испытательный срок для акимов на два года, а затем оценивать результат их работы. По его словам, если нет результатов, то аким должен сложить полномочия из-за неэффективности.

