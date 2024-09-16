Жанат Элиманов вновь возглавил АФМ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Жаната Элиманова главой Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, указом главы государства Элиманов Жанат Калдыбекович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Согласно информации на официальном сайте КНБ, до назначения Жанат Элиманов занимал должность первого заместителя председателя КНБ.

В 2000 - 2009 годы - служба на различных должностях в органах прокуратуры.

2009 - 2012 годы - служба на руководящих должностях в Министерстве юстиции.

2012 - 2014 годы - служба на руководящих должностях в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

2014 - 2017 годы - директор Департамента оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов Министерства финансов.

2017 - 2019 годы - служба на руководящих должностях в органах прокуратуры.

2019 - 2020 годы - заместитель председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов.

2021 - 2024 годы - председатель Агентства по финансовому мониторингу.

В феврале сообщалось, что бывший глава Агентства по финмониторингу Жанат Элиманов назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности.

Отметим, что Жанат Элиманов в январе 2020 года был назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, а в январе 2021 года возглавил уже Агентство РК по финмониторингу. Был переназначен на эту должность в конце 2022 года.