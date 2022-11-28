Жаната Элиманова переназначили на должность главы АФМ

Жанат Элиманов. Фото: primeminister.kz

Руководителем Агентства по финансовому мониторингу назначен Жанат Элиманов - ранее он уже возглавлял это ведомство, сообщает официальный сайт Акорды.

"Назначить Элиманова Жаната Калдыбековича председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу", - говорится в указе президента.

Согласно информации на официальном сайте премьер-министра РК, Жанат Элиманов родился в 1978 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности и.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры Караганды.

С 2000 по 2007 год работал в органах прокуратуры Карагандинской области и столицы.

С 2007 по 2017 год занимал различные должности в структурах министерства юстиции и финансов, Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

В 2017 - 2019 годах занимал руководящие должности в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры РК.

С февраля по апрель 2019 года работал заместителем прокурора Карагандинской области.

С апреля 2019 года занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

В январе 2020 года был назначен председателем Комитета по финансовому мониторингу МФ РК, а в январе 2021 года возглавил Агентство РК по финансовому мониторингу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999176-zhanata-elimanova-perenaznachili-na-dolzhnost-glavy-afm/