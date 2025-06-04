Еще одна женщина-аким появилась в ВКО

На должность акима поселка Зубовск выбрали 30-летнюю Анастасию Гребенщикову. Кроме нее на пост претендовали еще две женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат района Алтай.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по результатам выборов акима поселка Зубовск, состоявшихся 1 июня, территориальная избирательная комиссия района Алтай на основании протоколов участковых избирательных комиссий зарегистрировала акимом поселка Анастасию Гребенщикову.

Женщина родилась в 1995 году, занимала должность главного специалиста ГУ "Аппарат акима поселка Зубовск" и проживает в городе Алтай в Восточно-Казахстанской области.

В акимате района Алтай сообщили подробности выборов акима поселка Зубовск.

Так, количество избирателей, включенных в список на выборах, составило 1018 человек. Всего приняло участие в голосовании 709 человек (69,65%).

Кроме Анастасии Гребенщиковой на пост претендовали еще две женщины.

По итогам выборов Анастасия Гребенщикова получила 464 (67,05%) голосов, Камила Мурзаканова - 94 (13,58%) и Наталья Сурнина - 131 (18,93%) голосов. Бюллетеней с отметкой "Против всех" насчитали всего три штуки.

Ранее в Восточно-Казахстанской области прошли выборы на должность акима города Серебрянска. Впервые за историю моногорода его главой стала женщина. Акимом избрали Нургуль Бакынову, до этого занимавшую пост главы Парыгинского сельского округа.

В прошлом году акимом Жетысуского района Алматы назначили Ляззат Жылкыбаеву. Ранее она занимала должность руководителя управления образования южной столицы, а трудовую деятельность начала как учитель истории в колледже.