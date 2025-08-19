Сразу несколько задач поставил перед акимом Шымкента Токаев: что предстоит сделать
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.
Главе государства был представлен отчет о социально-экономическом развитии города за первое полугодие 2025 года. Как сообщил Габит Сыздыкбеков, с начала года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 31% и составил 360 млрд тенге.
В текущем году произведено промышленной продукции на сумму порядка 680 млрд тенге. Активно развивается строительная отрасль - введено в эксплуатацию свыше 517 тыс. квадратных метров жилья.
Касым-Жомарту Токаеву было также доложено, что для повышения промышленного потенциала Шымкента были запущены новые индустриальные зоны "Жұлдыз" и "Бозарық". В городе увеличивается количество субъектов малого и среднего бизнеса, число которых превысило 139 тыс., трудоустроено около 245 тыс. человек.
Президент был проинформирован о ходе модернизации инфраструктуры Шымкента. Так, в мегаполисе завершено строительство нового терминала аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал, а в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" введены в эксплуатацию 12 школ, "Дворец школьников", а также построены мини-футбольный центр и спортивный комплекс.
По поручению президента продолжается работа по возвращению активов в государственную собственность. В частности, возвращены Ледовый дворец, Центральный водный спортивный комплекс, городская поликлиника № 2, технопарк "Мир фантазий" и парк "Кең баба".
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Габиту Сыздыкбекову ряд поручений, среди которых:
- дальнейшая диверсификация экономики города;
- привлечение дополнительных инвестиций;
- усиление мер поддержки малого и среднего бизнеса;
- строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта;
- решение проблемы нехватки ученических мест;
- обеспечение жильем горожан;
- модернизация дорожной инфраструктуры.
Отметим, накануне Токаев принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, после встретился с главой Костанайской области Кумаром Аксакаловым - президент заслушал доклады о социально-экономическом развитии региона.
Сегодня Токаев осмотрел новое здание департамента Комитета национальной безопасности по городу Астане.
Президент дал положительную оценку проведенной работе по строительству нового здания, оснащенного необходимой материально-технической базой для обеспечения безопасности жителей столицы.
