Сразу несколько задач поставил перед акимом Шымкента Токаев: что предстоит сделать

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Главе государства был представлен отчет о социально-экономическом развитии города за первое полугодие 2025 года. Как сообщил Габит Сыздыкбеков, с начала года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 31% и составил 360 млрд тенге.

В текущем году произведено промышленной продукции на сумму порядка 680 млрд тенге. Активно развивается строительная отрасль - введено в эксплуатацию свыше 517 тыс. квадратных метров жилья.

Касым-Жомарту Токаеву было также доложено, что для повышения промышленного потенциала Шымкента были запущены новые индустриальные зоны "Жұлдыз" и "Бозарық". В городе увеличивается количество субъектов малого и среднего бизнеса, число которых превысило 139 тыс., трудоустроено около 245 тыс. человек.

Президент был проинформирован о ходе модернизации инфраструктуры Шымкента. Так, в мегаполисе завершено строительство нового терминала аэропорта, реконструирован железнодорожный вокзал, а в рамках нацпроекта "Келешек мектептері" введены в эксплуатацию 12 школ, "Дворец школьников", а также построены мини-футбольный центр и спортивный комплекс.

По поручению президента продолжается работа по возвращению активов в государственную собственность. В частности, возвращены Ледовый дворец, Центральный водный спортивный комплекс, городская поликлиника № 2, технопарк "Мир фантазий" и парк "Кең баба".

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Габиту Сыздыкбекову ряд поручений, среди которых:

дальнейшая диверсификация экономики города;

привлечение дополнительных инвестиций;

усиление мер поддержки малого и среднего бизнеса;

строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта;

решение проблемы нехватки ученических мест;

обеспечение жильем горожан;

модернизация дорожной инфраструктуры.

Отметим, накануне Токаев принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, после встретился с главой Костанайской области Кумаром Аксакаловым - президент заслушал доклады о социально-экономическом развитии региона.

Сегодня Токаев осмотрел новое здание департамента Комитета национальной безопасности по городу Астане.

Президент дал положительную оценку проведенной работе по строительству нового здания, оснащенного необходимой материально-технической базой для обеспечения безопасности жителей столицы.

