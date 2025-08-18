jitsu gif
      Токаев дал поручения акиму Костанайской области

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев и Кумар Аксакалов
      Касым-Жомарт Токаев и Кумар Аксакалов. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял акима Костанайской области Кумара Аксакалова и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Президент заслушал доклад о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2025 года и планах на предстоящий период.

      Как сообщил Кумар Аксакалов, промышленность области произвела продукции на 1,82 трлн тенге – это на 4,3% больше, чем годом ранее. Ведется реализация 13 крупных инвестпроектов на сумму 337 млрд тенге, которые обеспечат более 3,4 тысячи рабочих мест.

      Среди значимых проектов – готовый к запуску завод KIA производственной мощностью 70 тыс. автомобилей, где будет создано 1 500 рабочих мест, и предприятие по выпуску ведущих мостов для грузовых автомобилей "Камлит.KZ" с объемом инвестиций 160,5 млрд тенге и 550 новыми рабочими местами. Также ведется работа по восстановлению аэропорта города Аркалыка.

      Глава государства был проинформирован о том, что с начала года в регионе введено 22 социальных объекта, до конца года планируется ввести еще 29.

      В рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства в области реализуются 54 проекта в сфере водоснабжения и водоотведения. Уровень доступа к централизованной воде в городах составляет 99%, в селах — 91,3%.

      В текущем году на развитие транспортной инфраструктуры области направлено 102 млрд тенге, что на 40% больше, чем в 2024 году. Проводятся масштабные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 1 300 км автодорог общего пользования, в том числе по 7 республиканским трассам. Завершается реконструкция участка Жезказган – Петропавловск, полностью обновлена дорога Костанай – Мамлютка, продолжается ремонт на направлении Екатеринбург – Алматы от Сарыколя до границы Акмолинской области. Особое внимание уделяется улично-дорожной сети населенных пунктов. На ремонт более 400 улиц в 103 селах направлено 29 млрд тенге, что в 2,5 раза больше уровня 2022 года.

      По итогам встречи президент подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения объема инвестиций, развития промышленной и аграрной отрасли, модернизации социальной инфраструктуры и повышения качества жизни граждан.

      Касым-Жомарт Токаев поручил своевременно завершить подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании, а также принять меры по улучшению доступа сельских жителей к услугам водоснабжения.

      Напомним, в преддверии начала нового учебного года Касым-Жомарт Токаев обратился к акимам и правительству. Он отметил, что следует оснастить образовательные учреждения необходимым интерактивным оборудованием. По его словам, важно обеспечить всех школьников доступом к цифровым платформам с обучающим контентом, в том числе электронными учебниками.

      "Расслабляться нельзя. Правительству и акимам необходимо уделить особое внимание решению данных задач", - оратился президент.

