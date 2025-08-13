Производство и продажа наркотиков должны быть под строгим запретом - Токаев

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      Производство и продажа наркотиков должны быть под строгим запретом - Токаев

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщили в Акорде, на заседании президент сделал акцент на том, что ситуация с наркотиками приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.

      "Наркотизм разрушает общество, лишает будущего многих молодых людей, создавая прямую угрозу здоровью нации. Мировые тенденции в области наркомании и наркобизнеса приобретают тревожный характер. Правительства многих стран стали рассматривать проблему не только как физическую и психическую зависимость, но и как широкое общественное, экономическое и правовое явление. Термин наркотизм отражает такой подход", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

      Глава государства заявил о необходимости решить вопрос недостаточного охвата наркозависимых медико-реабилитационными мероприятиями.

      "Многие наркозависимые и их близкие скрывают свою проблему, опасаясь огласки и осуждения", - добавил Токаев.

      Было подчеркнуто, что политика государства должна быть гибкой по отношению к наркозависимым, но жесткой и нетерпимой в отношении наркобизнеса. В том числе президент считает важным совершенствование информационно-аналитической работы по сбору и обработке статистических данных, а также отслеживанию движения химических веществ.

      Токаев также поручил усилить работу по профилактике наркомании, особенно в образовательной и информационной сферах. Он указал на недопустимость популяризации наркотиков среди молодежи, отметив негативную тенденцию романтизации употребления запрещенных веществ и алкоголя в интернете и медиаиндустрии.

      Особое внимание было уделено комплексу вопросов, связанных с повышением эффективности выявления, пресечения и наказания за наркоправонарушения.

      "Производство и продажа любых видов наркотиков должны быть под строгим запретом и жесточайшим контролем со стороны государства", - заявил президент.

      Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость повышения эффективности противодействия транснациональной организованной преступности, а также изобличения организаторов наркомагазинов и нарколабораторий.

      Глава государства отдельно остановился на значимости контроля сомнительных финансовых потоков, которые не должны оставаться вне поля зрения правоохранительной системы.

      По итогам совещания президент напомнил, что противодействие наркотизму невозможно без активного участия всего общества, а также дал ряд конкретных поручений правительству, акимам регионов и ответственным государственным органам по усилению мер предупреждения наркомании и борьбы с наркобизнесом.

      На заседании были заслушаны доклады министра внутренних дел Ержана Саденова, председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.

      Напомним, недавно в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона.

      Также сообщалось, что Комитет нацбезопасности вместе с органами прокуратуры ликвидировал в Алматы сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами.

      До этого жителя столицы задержали на Астраханском шоссе в ходе ОПМ. В его машине обнаружили наркотические средства весом 1,5 кг.

      Ранее в Кокшетау 19-летнего студента шымкентского колледжа задержали по подозрению в распространении наркотиков. По факту продажи наркотиков завели уголовное дело.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.