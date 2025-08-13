Производство и продажа наркотиков должны быть под строгим запретом - Токаев

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, на заседании президент сделал акцент на том, что ситуация с наркотиками приобретает все более тревожный характер как в нашей стране, так и в международном масштабе.

"Наркотизм разрушает общество, лишает будущего многих молодых людей, создавая прямую угрозу здоровью нации. Мировые тенденции в области наркомании и наркобизнеса приобретают тревожный характер. Правительства многих стран стали рассматривать проблему не только как физическую и психическую зависимость, но и как широкое общественное, экономическое и правовое явление. Термин наркотизм отражает такой подход", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства заявил о необходимости решить вопрос недостаточного охвата наркозависимых медико-реабилитационными мероприятиями.

"Многие наркозависимые и их близкие скрывают свою проблему, опасаясь огласки и осуждения", - добавил Токаев.

Было подчеркнуто, что политика государства должна быть гибкой по отношению к наркозависимым, но жесткой и нетерпимой в отношении наркобизнеса. В том числе президент считает важным совершенствование информационно-аналитической работы по сбору и обработке статистических данных, а также отслеживанию движения химических веществ.

Токаев также поручил усилить работу по профилактике наркомании, особенно в образовательной и информационной сферах. Он указал на недопустимость популяризации наркотиков среди молодежи, отметив негативную тенденцию романтизации употребления запрещенных веществ и алкоголя в интернете и медиаиндустрии.

Особое внимание было уделено комплексу вопросов, связанных с повышением эффективности выявления, пресечения и наказания за наркоправонарушения.

"Производство и продажа любых видов наркотиков должны быть под строгим запретом и жесточайшим контролем со стороны государства", - заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость повышения эффективности противодействия транснациональной организованной преступности, а также изобличения организаторов наркомагазинов и нарколабораторий.

Глава государства отдельно остановился на значимости контроля сомнительных финансовых потоков, которые не должны оставаться вне поля зрения правоохранительной системы.

По итогам совещания президент напомнил, что противодействие наркотизму невозможно без активного участия всего общества, а также дал ряд конкретных поручений правительству, акимам регионов и ответственным государственным органам по усилению мер предупреждения наркомании и борьбы с наркобизнесом.

На заседании были заслушаны доклады министра внутренних дел Ержана Саденова, председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.

Напомним, недавно в Астане раскрыли схему интернет-сбыта наркотических средств. Полиция задержала 30-летнего подозреваемого с 2,5 кг эфедрона.

Также сообщалось, что Комитет нацбезопасности вместе с органами прокуратуры ликвидировал в Алматы сразу две нарколаборатории и склад с прекурсорами.

До этого жителя столицы задержали на Астраханском шоссе в ходе ОПМ. В его машине обнаружили наркотические средства весом 1,5 кг.

Ранее в Кокшетау 19-летнего студента шымкентского колледжа задержали по подозрению в распространении наркотиков. По факту продажи наркотиков завели уголовное дело.

