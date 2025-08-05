Акима города наказали в СКО
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Руководителя отдела ЖКХ Петропавловска и акима города Мамлютка привлекли к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.
Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в СКО многочисленные нарушения выявили при анализе состояния законности в сфере охраны растительного мира.
Вопреки установленным законодательным требованиям, уполномоченные должностные лица местных исполнительных органов допустили необоснованное занижение объемов компенсационных посадок более чем на 8 тысяч единиц, а сроки их исполнения не соответствовали закону.
Также выявили факты неправомерного расчета размера ущерба растительному миру с применением утративших силу базовых ставок и неисполнение обязательств по компенсационным посадкам со стороны 8 субъектов предпринимательства. При этом меры по понуждению указанных лиц не приняли.
По данным прокуратуры, в Мамлютском районе акимат без соответствующих разрешительных документов неправомерного изъял саженцы.
В результате принятых мер акимат области разработал план мероприятий по устранению выявленных нарушений, охране и защите зеленых насаждений.
Недобросовестные предприниматели произвели компенсационные посадки в количестве 300 деревьев. В отношении остальных приняты досудебные меры понуждения к исполнению обязательств по компенсационным посадкам с последующим обращением в суд в случае неисполнения.
"За ненадлежащее исполнение функциональных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица, в том числе руководитель отдела ЖКХ Петропавловска и аким города Мамлютка", - отметили в прокуратуре СКО.
Постановлением природоохранного прокурора за несвоевременное исполнение законного требования прокурора руководитель отдела акимата Петропавловска привлечен к административной ответственности по статье 665 КоАП. Штраф взыскан в полном объеме.
Ранее в СКО трех акимов привлекли к ответственности по частным определениям суда. Такая мера должна стимулировать должностных лиц к соблюдению законодательства.
В Уральске к дисциплинарной ответственности привлекли 24 должностных лица, из них 16 освободили от занимаемых должностей из-за азартных игр. С сентября 2024 года участие госслужащих в азартных играх и пари, в том числе онлайн, отнесено к нарушениям антикоррупционных ограничений.
За нарушения экологических требований по управлению отходами прокуратура наказала должностных лиц в районных акиматах Алматы. В ходе мониторинга в городе выявили более 30 несанкционированных свалок.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2272221-akima-goroda-nakazali-v-sko/
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