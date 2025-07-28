Трех акимов наказали в СКО

В СКО трех акимов привлекли к ответственности по частным определениям суда. Такая мера должна стимулировать должностных лиц к соблюдению законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в первом квартале 2025 года в результате рассмотрения частных определений суда акиматом области на акимов трех районов были наложены дисциплинарные взыскания.

Специализированный межрайонный административный суд Северо-Казахстанской области по обнаруженным нарушениям норм АППК при рассмотрении административных дел по земельным спорам и оспариванием итогов государственных закупок вынес три частных определения в адрес акима области. Они уже вступили в законную силу.

В первом случае причиной для вынесения частного определения послужило нерассмотрение письменной жалобы акимом района. Был подан иск о признании незаконным отказа в согласовании эскизного проекта на строительство придорожного кафе.

Вместо рассмотрения поступившей жалобы на действия отдела строительства аким района направил жалобу для рассмотрения в тот же орган, чьи действия обжалуются.

"Этими действиями акимом района нарушены требования АППК о рассмотрении вышестоящим органом жалобы на решения нижестоящих государственных органов", - пояснили в суде.

Во втором случае причиной стал иск предпринимателя об оспаривании итогов государственных закупок по эксплуатации автомобильных дорог. Из материалов дела суд установил, что отдел ЖКХ района, ссылаясь на несуществующее решение аудита, произвел отмену проведенных государственных закупок, в которых победителем признали истца.

Несмотря на грубые нарушения, допущенные со стороны отдела ЖКХ, и признание неправоты в суде отделом ЖКХ, писем департамента аудита о незаконности действий ответчика, аким района представил суду письменную мотивированную позицию, покрывающую незаконные действия своего подразделения.

В письменной мотивированной позиции в адрес суда аким района просил отказать в удовлетворении иска.

В третьем случае по иску крестьянского хозяйства суд признал незаконным постановление акимата о предоставлении права временного возмездного долгосрочного общего долевого землепользования (аренды) на земельный участок фермерскому хозяйству.

При рассмотрении дела суд установил нарушение акиматом района положений земельного законодательства и норм АППК, что стало основанием для вынесения частного определения.

"Прежде всего, такая мера суда направлена на стимулирование должностных лиц к строгому соблюдению норм АППК в административной процедуре", - подчеркнули в суде.

Ранее стало известно, что за нарушения экологических требований по управлению отходами прокуратура наказала должностных лиц в районных акиматах Алматы. В ходе мониторинга в городе выявили более 30 несанкционированных свалок.

В СКО действия акима Кишикаройского сельского округа Акжарского района Ботагоз Сабировой рассмотрели на Совете по этике из-за незаконной торговли в здании акимата. Женщина позволила подработать многодетной матери.

А в ЗКО сельский аким перечислил подрядчику более 6,5 млн тенге за незавершенные работы на футбольном поле. Ему объявили о неполном служебном соответствии.

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