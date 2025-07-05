Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с 85-летием

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил первого президента Нурсултана Назарбаева с 85-летием.

В поздравительном письме главы государства отмечаются исторические заслуги юбиляра, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего огромный вклад в становление и развитие Республики Казахстан.

Президент также подчеркнул важное значение решения Первого Президента о переносе столицы Казахстана для развития экономики и укрепления международного авторитета нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев пожелал первому президенту здоровья.