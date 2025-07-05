Токаев поздравил Нурсултана Назарбаева с 85-летием
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с юбилеем, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил первого президента Нурсултана Назарбаева с 85-летием.
В поздравительном письме главы государства отмечаются исторические заслуги юбиляра, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего огромный вклад в становление и развитие Республики Казахстан.
Президент также подчеркнул важное значение решения Первого Президента о переносе столицы Казахстана для развития экономики и укрепления международного авторитета нашего государства.
Касым-Жомарт Токаев пожелал первому президенту здоровья.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2262699-tokaev-pozdravil-nursultana-nazarbaeva-s-yubileem/
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