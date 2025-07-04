Чиновники не выходили на работу, но получили зарплату в Павлодарской области

Двум госслужащим в Павлодарской области оплатили нерабочие дни, которые они провели в России. Дисциплинарные дела рассмотрел областной совет по этике, передает Pavlodarnews.kz.

Первым к ответу призвали руководителя аппарата акима Майского района Дуйсенбая Калиакпарова. Его подчиненная прислала сообщение, что у нее скончался близкий родственник.

16 декабря она пересекла границу с Российской Федерацией. На следующий день вернулась обратно.

"Она отпросилась по WhatsApp, написала, что едет на похороны. О том, что поедет в Россию, меня в известность не ставила", - пояснил Дуйсенбай Калиакпаров.

17 декабря 2024 года не был праздничным или выходным днем, в табеле рабочего времени сотруднице поставили "восьмерку".

Районный руководитель аппарата сослался на коллективный договор, по которому работодатель предоставляет "краткосрочный социальный отпуск с сохранением заработной платы в связи с похоронами близкого родственника в количестве трех дней". Однако документально актом это не было оформлено.

Аналогичное нарушение выявили в Ямышевском сельском округе района Аккулы. Там сельский аким Бахытжамал Рахметова отпустила по семейным обстоятельствам на два дня главного специалиста.

29 декабря она пересекла границу России, на работу вышла 3 января 2025 года. Рабочие дни 30 и 31 декабря главному специалисту оплатили. По словам Бахытжамал Рахметовой, она забыла пометить в табеле отсутствие подчиненной на службе.

Оба государственных служащих заверили, что вину признают и впредь подобных поступков не совершат. Выплаченную заработную плату их подчиненные вернули в казну.

Члены совета по этике рекомендовали акимам Майского района и района Аккулы вынести дисциплинарное наказание чиновникам - неполное служебное соответствие Дуйсенбаю Калиакпарову и Бахытжамал Рахметовой.

Ранее в Павлодарской области двух чиновников уже хотели наказать за прогулы их подчиненных. Госслужащие выезжали в Россию, хотя по табелям они якобы находились на работе.

Тогда на Совете по этике рекомендовали назначить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии акиму Актауского сельского округа Железинского района и руководителю отдела жилищной инспекции Экибастуза.

В прошлом году суд привлек к ответственности за предоставление ложных сведений руководителя отдела земельных отношений одного из районов Акмолинской области. Выяснилось, что чиновник соврал о наличии больничного листа.