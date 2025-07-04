Чиновники не выходили на работу, но получили зарплату в Павлодарской области

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика

      Чиновники не выходили на работу, но получили зарплату в Павлодарской области

      Опубликовано:

      Женщина уезжает
      Женщина с чемоданом. Иллюстративное фото: BongkarnThanyakij / Getty Images

      Двум госслужащим в Павлодарской области оплатили нерабочие дни, которые они провели в России. Дисциплинарные дела рассмотрел областной совет по этике, передает Pavlodarnews.kz.

      Первым к ответу призвали руководителя аппарата акима Майского района Дуйсенбая Калиакпарова. Его подчиненная прислала сообщение, что у нее скончался близкий родственник.

      16 декабря она пересекла границу с Российской Федерацией. На следующий день вернулась обратно.

      "Она отпросилась по WhatsApp, написала, что едет на похороны. О том, что поедет в Россию, меня в известность не ставила", - пояснил Дуйсенбай Калиакпаров.

      17 декабря 2024 года не был праздничным или выходным днем, в табеле рабочего времени сотруднице поставили "восьмерку".

      Районный руководитель аппарата сослался на коллективный договор, по которому работодатель предоставляет "краткосрочный социальный отпуск с сохранением заработной платы в связи с похоронами близкого родственника в количестве трех дней". Однако документально актом это не было оформлено.

      Аналогичное нарушение выявили в Ямышевском сельском округе района Аккулы. Там сельский аким Бахытжамал Рахметова отпустила по семейным обстоятельствам на два дня главного специалиста.

      29 декабря она пересекла границу России, на работу вышла 3 января 2025 года. Рабочие дни 30 и 31 декабря главному специалисту оплатили. По словам Бахытжамал Рахметовой, она забыла пометить в табеле отсутствие подчиненной на службе.

      Оба государственных служащих заверили, что вину признают и впредь подобных поступков не совершат. Выплаченную заработную плату их подчиненные вернули в казну.

      Члены совета по этике рекомендовали акимам Майского района и района Аккулы вынести дисциплинарное наказание чиновникам - неполное служебное соответствие Дуйсенбаю Калиакпарову и Бахытжамал Рахметовой.

      Ранее в Павлодарской области двух чиновников уже хотели наказать за прогулы их подчиненных. Госслужащие выезжали в Россию, хотя по табелям они якобы находились на работе.

      Тогда на Совете по этике рекомендовали назначить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии акиму Актауского сельского округа Железинского района и руководителю отдела жилищной инспекции Экибастуза.

      В прошлом году суд привлек к ответственности за предоставление ложных сведений руководителя отдела земельных отношений одного из районов Акмолинской области. Выяснилось, что чиновник соврал о наличии больничного листа.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.