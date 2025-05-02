Чиновников из Павлодарской области хотят наказать за поездки их подчиненных в Россию

В Павлодарской области двух чиновников рекомендовали наказать за прогулы их подчиненных - госслужащие выезжали в Россию, хотя по табелям они якобы находились на работе, передает "Ирбис TV".

На Совете по этике оказались два руководителя. В первом случае установлено, что в ноябре 2024 года заместитель главы отдела жилищной инспекции Экибастуза ездил в Россию. В этот период отпуска, больничного или отгула у него не было. Чиновнику заплатили за работу, на которую фактически он не ходил. Отвечать за поездки пришлось его начальнику.

"У нас сама по себе работа связана с постоянными задержками, ночевками на объектах коммунальной инфраструктуры, поэтому здесь, как говорится, из человеческих побуждений действовал. Но при этом, действительно, факт сам есть, вину признаю в полном объеме", - пояснил руководитель отдела жилищной инспекции Экибастуза Алибек Байдильдин.

Аналогичный факт выявили в Железинском районе. Здесь в декабре прошлого года за рубеж отправилась главный специалист сельского акимата. Также по-человечески ее отпустили, но не в Россию, а в больницу.

"12 декабря она должна была посетить больницу, сдать анализы, 13 должна была с анализами пойти на прием к врачу. Но о том, что она пересекла границу, она меня в известность не ставила. Ни во время поездки, ни после приезда она не уведомляла меня", - ответила аким Актауского сельского округа Железинского района Жанар Орынтаева.

Данные по пересечению госграницы департамент Агентства по делам госслужбы Павлодарской области взял в КНБ. Подобная практика новая, но теперь будут применять ее постоянно.

На Совете по этике в итоге приняли решение рекомендовать назначить обоим руководителям, чьи подчиненные в рабочее время ездили в Россию, дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

В прошлом году суд привлек к ответственности за предоставление ложных сведений руководителя отдела земельных отношений одного из районов Акмолинской области. Выяснилось, что чиновник соврал о наличии больничного листа. Его оштрафовали.

А сотрудник Палаты предпринимателей Павлодарской области подал иск к работодателю, оспаривая наложенные дисциплинарные взыскания - он получил выговор за прогулы совещаний. Суд отказал в удовлетворении иска.