"Надо популяризировать имя Алии": Токаев высказался о герое СССР Молдагуловой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к мемориальному комплексу героя СССР Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в Акорде, в этом году в Казахстане отмечают 100-летие со дня рождения дочери казахского народа Алии Молдагуловой. Когда президент возложил цветы к мемориальному комплексу, он встретился с представителями общественности Актюбинской области

"Алия Молдагулова - храбрая дочь казахского народа. Сегодня я специально приехал по случаю ее 100-летия, чтобы почтить ее память. Выражаю вам всем благодарность. Необходимо широко популяризировать имя Алии как в нашей стране, так и за рубежом.

Алия - доблестная дочь казахского народа, наша гордость. Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область. Отмечалось, что президент примет участие в международном молодежном военно-патриотическом сборе "Айбын".

В этом месяце мы писали, что в Актобе торжества, посвященные 100-летию Алии Молдагуловой, завершились зрелищным шоу дронов.

Ранее мы писали, что Алия Молдагулова - снайпер, в годы войны уничтожила 78 солдат и офицеров противника. Посмертно награждена званием Героя Советского Союза.