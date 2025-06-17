Члены правительства Казахстана могут остаться без отпуска

Заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах Дворца независимости рассказал, могут ли члены правительства рассчитывать на отпуск этим летом, передает корреспондент NUR.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов, Роман Скляр отметил, что члены правительства крайне редко ходят в отпуск.

"Пока не знаю, все будет зависеть от того, насколько будет напряженная работа. Если у нас будут какие-то неотложные дела, то в отпуск не пойдем. Если и бывает отпуск, то очень короткие", - добавил он.

Напомним, сегодня Роман Скляр также прокомментировал слухи о возможных досрочных парламентских выборах и о роспуске правительства страны.

"Я вижу и читаю эти слухи в СМИ. Никакой почвы они под собой не имеют. Я абсолютно уверен, что устойчивая система парламентаризма, которая работает, показывает свою эффективность. Я лично не вижу никаких для этого оснований", - заявил Скляр.

Кроме того, Роман Скляр в кулуарах Дворца независимости озвучил сроки принятия решений по второй АЭС в Казахстане.