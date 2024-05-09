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Наиболее известные герои из Казахстана: соцопрос провели среди казахстанцев ко дню Победы

Опубликовано:

Вечный огонь
Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В период с 2 по 5 мая на платформе eGov mobile был проведен опрос граждан касательно Дня Победы. Социологические данные показали, что у значительной доли казахстанцев родственники принимали участие в войне 1941-1945 годов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу eGov.

В опросе приняли участие 23 154 человека со всех регионов страны. Из них 52% мужчин и 48% женщин; 71% горожан и 29% сельчан; 66% казахов, 21% русских и 13% других этносов; 21% (в возрасте 18-29 лет), 54% (30-45 лет), 21% (46-60 лет), 4% (61 и старше лет).

75,2% опрошенных указывают, что среди их родственников (родители, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, и др.) были участники войны 1941-1945 годов.

Социологические данные показывают, что у значительной доли казахстанцев родственники принимали участие в войне 1941-1945 годов. При этом, лучше всего с военной историей своей семьи знакомы казахстанцы в возрасте 46-60 лет (83,9%) и старше 61 лет (88,6%).

Наиболее известными героями из Казахстана – среди участников войны 1941-1945 годов являются Алия Молдагулова, Бауыржан Момышулы, Маншук Маметова, Рахимжан Кошкарбаев, Касым Кайсенов, Талгат Бегельдинов.

*Сумма не равна 100%, так как у респондентов была возможность выбора нескольких вариантов ответов.

Память о героизме наших предков об их отваге и доблести живет в сердцах казахстанцев.

Алия Молдагулова – снайпер, в годы войны уничтожила 78 солдат и офицеров противника. Посмертно награждена званием Героя Советского Союза.

Бауыржан Момышулы – офицер-полковник, писатель. Он особенно прославился в оборонительных боях под Москвой на Волоколамском направлении в осенне-зимних операциях 1941–1942 годов. В битве за Москву командир батальона Б. Момышулы личным примером поднимал бойцов в атаку, умело организовал оборону на стратегически важном Волоколамском шоссе.

Маншук Маметова – пулеметчица, первая казахская женщина, которой было присвоено звание Герой Советского Союза.

Рахимжан Кошкарбаев – 30 апреля 1945 года Рахимжан Кошкарбаев вместе со своим сослуживцем Григорием Булатовым первыми установили знамя на стене Рейхстага в Берлине.

Касым Кайсенов – участник партизанского движения в годы войны 1941-1945 годов, известный писатель.

Талгат Бегельдинов - лётчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза. Имел воинские звания полковника в СССР и генерал-майора в Казахстане.

Кроме того, респондентами были отмечены подвиги таких героев как Малик Габдуллин, Хиуаз Доспанова, Нуркен Абдиров, Иван Павлов, Леонид Беда, Сагадат Нурмагамбетов, Сергей Луганский, Толеген Токтаров, Жанибек Елеусов, Султан Баймагамбетов и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2097785-naibolee-izvestnye-geroi-iz-kazahstana-socopros-proveli-sredi-kazahstancev-ko-dnyu-pobedy/

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